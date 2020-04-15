الأرصاد تنبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على 11 محافظة بجازان ونجران

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة نجران، يتضمن أمطارًا رعدية وأتربة مثارة، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً، وتشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وشرورة.

وفي هذا الصدد، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والطوال، والعارضة، وفيفاء، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.