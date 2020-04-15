علمت "عاجل" من مصادرها، بصدور أمر ملكي "يسمح للممارسين الصحيين بإجراء الفحوص والعلاج من خلال خدمات الطب الاتصالي في المنازل ومقرات العمل".
وأوضحت مصادر "عاجل"، أن الأمر الملكي جاء "بناءً على رأي اللجنة المعنية بمتابعة فيروس كورونا المستجد، في خطوة تستهدف الحد من انتشاره".
وضمن الإجراءات الاحترازية في المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أوصى وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة القاضي، بتعديل مادة في نظام مزاولة المهن الصحية".
ووفق مصادر "عاجل"، يتعلق التعديل بالمادة رقم 13 من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) بتاريخ 4-11-1426هـ.
وأكدت مصادر "عاجل"، أن الأمر طالب الجهات المعنية والمختصة بـ"تعديل المادة 13 لتتوافق مع رأي لجنة مستجدات كورونا".
وينص التعديل الجديد على: "يجوز للممارس الصحي إجراء الفحوص والعلاج من خلال خدمات الطب الاتصالي في المنازل ومقرات العمل وفقًا للضوابط التي تضعها وزارة الصحة".
وعلمت "عاجل" من مصادرها، أنه من المتوقع أن تكشف وزارة الصحة عن تفاصيل التعديل وكيفية العمل به، في وقت لاحق.
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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ"عاجل": تعديل جديد يسمح للممارسين الصحيين بالطب الاتصالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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