بالفيديو.. الحصيني يرصد سيول الرياض في «حوطة بني تميم» و«سدوس»

نشر الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، مقاطع فيديو ترصد سيول الرياض في محافظة حوطة بني تميم وقرية سدوس، متوقعًا أن يكون اليوم الأربعاء ذروة الحالة الممطرة على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الحصيني عبر حسابه على موقع «تويتر»: «صباح اليوم الأربعاء، سيول سدوس شمال غرب الرياض "٦٥" كم من أحد متابعيني في السناب».

وأضاف مقطعًا آخر للسيول معلقًا عليه: «سيول حوطة بني تميم صباح اليوم الأربعاء ١٤٤١/٨/٢٢هـ من أحد متابعيني في السناب».

وقال الحصيني، عبر حسابه بتويتر، أمس، إنه متوقع اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة، على أجزاء من مناطق: الرياض وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية.

وأشار الحصيني إلى أن الحالة الممطرة ستمتد إلى جنوب وشمال منطقة مكة المكرمة، موضحًا أن هناك فرصة لسيول وحبات برد ورياح نشطة.

وتوقع الحصيني أجواء غائمة إلى غائمة جزئيًّا وماطرة على فترات، ومن معتدلة إلى مائلة للبرودة على معظم المناطق، وأضاف أن قوة الحالة الممطرة ستكون جنوب الرياض والشرقية، والأحساء، وكذلك الإمارات والربع الخالي.

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، الجوف، حائل، القصيم، الشرقية، والحدود الشمالية).

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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