بالفيديو.. ضبط مطعم يستخدم لحومًا مجهولة المصدر بالرياض

ضبطت بلدية محافظة مرات التابعة لمنطقة الرياض، موقعاً تابعاً لأحد المطاعم، يقوم بطهي وتخزين الطعام بشكل مخالف للاشتراطات الصحية، ويعتمد على لحوم مجهولة المصدر.
وأظهر مقطع فيديو نشرته بلدية محافظة مرات على صفحتها بموقع «تويتر»، افتقاد الموقع للاشتراطات وعدم التزام العمالة بالنظافة واستخدام أوانٍ متهالكة في الطبخ، إضافة إلى تخزينه بشكل غير آمن صحياً.
وقامت الفرق الرقابية التابعة للبلدية بتفتيش الموقع، ومصادرة جميع أدوات الطبخ وإغلاق المطعم وفرض الحد الأعلى من الغرامات النظامية على المخالف.
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