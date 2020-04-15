الزعاق: هطول أمطار «المراويح النهارية» وسطوع جرم سماوي بسماء المملكة

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، أنّ المملكة تشهد سطوع جرم سماوي سيكون واضحًا جدًّا في الجهة الشمالية الغربية بجانب نجم خافت وصغير، مشيرًا إلى هطول أمطار صيفية غزيرة تعرف بـ«المراويح النهارية»، مسبوقة بهبوب رياح.

وقال الزعاق، عبر حسابه على موقع تويتر: «الليلة سنشاهد جرمًا سماويًّا واضحًا جدًّا في الجهة الشمالية الغربية بجانب نجم خافت وصغير. الواضح يسمى (كوكب الزهرة) وعند العامة بنجمة العشاء أو السراية والنجم الصغير يسمى التويبع أو الدبران».

وتوقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أمس، أن تشهد المملكة خلال يومين، أمطارًا صيفية غزيرة، مسبوقة بهبوب رياح، موضحًا أن ميزة هذه الأمطار هي فترة «المراويح النهارية»؛ لكونها أمطارًا عامة، تأخذ صفة الأمطار الشتوية؛ حيث تتكون السحب من الشمال والجنوب.

وأشار الزعاق، عبر «تويتر»، إلى أن المواقع المتأثرة بها، تشمل شمال تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل القصيم، وجنوب نجران، وشرورة وتثليث، والباحة، ووادي الدواسر والأفلاج والحريق، إلى أن تدخل الرياض؛ حيث تمتاز بمرورها بمنطقة تلو أخرى.

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولًا لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق(نجران، وجازان، وعسير، والباحة، والرياض، والجوف، وحائل، والقصيم، والشرقية والحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.

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أما الخليج العربي فإن حركة رياحه السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالته متوسطة الموج.

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