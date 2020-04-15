السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 2454 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 2454 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية في بيانها اليوم ، إن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 33573 إصابة ، وبلغ إجمالي الوفيات 4440 حالة وفاة .

// انتهى //

13:57ت م

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بروكسل 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 2454 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، و 283 حالة وفاة .وأفادت وزارة الصحة البلجيكية في بيانها اليوم ، إن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 33573 إصابة ، وبلغ إجمالي الوفيات 4440 حالة وفاة .// انتهى //13:57ت م0080

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