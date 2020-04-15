السعودية اليوم / لبنان تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 ابريل 2020 م واس

سجلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 17 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي ، عن ارتفاع العدد الإجمالي إلى 658 إصابة ، دون تسجيل أي حالة وفاة ، لافتة إلى أن عدد الفحوصات التي أُجريت خلال الـ24 ساعة المُنصرمة بلغ 771 فحصًا للمقيمين و170 للوافدين.

// انتهى //

13:48ت م

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بيروت 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 ابريل 2020 م واسسجلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي ، عن ارتفاع العدد الإجمالي إلى 658 إصابة ، دون تسجيل أي حالة وفاة ، لافتة إلى أن عدد الفحوصات التي أُجريت خلال الـ24 ساعة المُنصرمة بلغ 771 فحصًا للمقيمين و170 للوافدين.// انتهى //13:48ت م0079

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