السعودية اليوم / الهيئة العامة للصناعات العسكرية تتيح التسجيل إلكترونياً للشركات المحلية العاملة معها لتعبئة نموذج "تصريح التنقل الموحد أثناء منع التجول"



الرياض 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية خدمةً جديدةً تتيح لمنسوبي الشركات المحلية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة من الحصول على التصريح الموحد للتنقل أثناء منع التجول ممن تتطلب حاجة العمل الفعلية حصولهم عليه لإنهاء إجراءات العمل الضرورية والملحة وضمان استمرارية الكفاءة والفاعلية المطلوبة بما يضمن استمرارية الدعم المطلوب للجهات الدفاعية والأمنية، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للهيئة www.gami.gov.sa .

وأوضحت الهيئة الخطوات الإلكترونية التي تمكن الشركات المحلية العاملة في القطاع والمشرفة عليها الهيئة؛ التسجيل لتعبئة بيانات تصريح التنقل أثناء منع التجول؛ وذلك بالدخول على منصة التراخيص في موقع الهيئة الإلكتروني واختيار خدمة تصريح تنقل واستكمال كافة البيانات المطلوبة، وستقوم الهيئة بمراجعة الطلبات وإصدار التصريح ورقياً وتقديمه إلى وزارة الداخلية لاعتماده بشكل نهائي وفق الإجراءات النظامية والأمنية المتبعة.

وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد أعلنت مطلع الشهر عن عدد من التسهيلات للشركات المستثمرة والعاملة في القطاع، التي تهدف لمواكبة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة

// انتهى //

13:44ت م

0077



الرياض 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية خدمةً جديدةً تتيح لمنسوبي الشركات المحلية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة من الحصول على التصريح الموحد للتنقل أثناء منع التجول ممن تتطلب حاجة العمل الفعلية حصولهم عليه لإنهاء إجراءات العمل الضرورية والملحة وضمان استمرارية الكفاءة والفاعلية المطلوبة بما يضمن استمرارية الدعم المطلوب للجهات الدفاعية والأمنية، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للهيئة www.gami.gov.sa .وأوضحت الهيئة الخطوات الإلكترونية التي تمكن الشركات المحلية العاملة في القطاع والمشرفة عليها الهيئة؛ التسجيل لتعبئة بيانات تصريح التنقل أثناء منع التجول؛ وذلك بالدخول على منصة التراخيص في موقع الهيئة الإلكتروني واختيار خدمة تصريح تنقل واستكمال كافة البيانات المطلوبة، وستقوم الهيئة بمراجعة الطلبات وإصدار التصريح ورقياً وتقديمه إلى وزارة الداخلية لاعتماده بشكل نهائي وفق الإجراءات النظامية والأمنية المتبعة.وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد أعلنت مطلع الشهر عن عدد من التسهيلات للشركات المستثمرة والعاملة في القطاع، التي تهدف لمواكبة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتأكيداً على دعم تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة ليساهم في تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية في هذا المجال، ويوطّد أسس أمنها القومي ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي.// انتهى //13:44ت م0077

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهيئة العامة للصناعات العسكرية تتيح التسجيل إلكترونياً للشركات المحلية العاملة معها لتعبئة نموذج "تصريح التنقل الموحد أثناء منع التجول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.