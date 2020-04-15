السعودية اليوم / أونروا تطلق برنامج التعلم الإلكتروني للطلبة الفلسطينيين اللاجئين في لبنان منعا لانتشار فيروس كورونا



بيروت 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واس

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ، برنامج التعلم والتدريس عن بعد للطلبة الفلسطينيين المسجلين في مدارسها في لبنان، منعا لانتشار فيروس

وأوضح رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة أونروا، سالم ديب، في تصريح له اليوم، أن الوكالة الأممية عملت على تطوير برنامج التعلّم الالكتروني من أجل حماية الطلبة الفلسطينيين وأهلهم من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن أونروا تتعامل بجدية مع التحديات التي فرضها فيروس كورونا على واقع الحال، مؤكدا أن هذا البرنامج لا يمكن أن يكون بديلاً عن المدرسة إنما هو يهدف إلى تعزيز التعلم أثناء وجود الطالب في البيت أثناء الأزمات وهو يركز على التعلم الذاتي للطالب ويعزز استتقلالية الطالب واعتماده على نفسه .

// انتهى //

13:19ت م

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بيروت 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واسأطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ، برنامج التعلم والتدريس عن بعد للطلبة الفلسطينيين المسجلين في مدارسها في لبنان، منعا لانتشار فيروس كورونا وأوضح رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة أونروا، سالم ديب، في تصريح له اليوم، أن الوكالة الأممية عملت على تطوير برنامج التعلّم الالكتروني من أجل حماية الطلبة الفلسطينيين وأهلهم من انتشار فيروس كورونا.وأشار إلى أن أونروا تتعامل بجدية مع التحديات التي فرضها فيروس كورونا على واقع الحال، مؤكدا أن هذا البرنامج لا يمكن أن يكون بديلاً عن المدرسة إنما هو يهدف إلى تعزيز التعلم أثناء وجود الطالب في البيت أثناء الأزمات وهو يركز على التعلم الذاتي للطالب ويعزز استتقلالية الطالب واعتماده على نفسه .// انتهى //13:19ت م0073

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