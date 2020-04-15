السعودية اليوم / تراجع حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا في إسبانيا والإجمالي 18579



مدريد 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 18579 شخصا.

وزاد عدد الإصابات بالفيروس في إسبانيا إلى 177633 حالة اليوم مقارنة مع 172541 في اليوم السابق.

// انتهى //

13:16ت م

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مدريد 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية انخفض مجددا اليوم إلى 523 حالة مقارنة مع 567 في اليوم السابق.وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 18579 شخصا.وزاد عدد الإصابات بالفيروس في إسبانيا إلى 177633 حالة اليوم مقارنة مع 172541 في اليوم السابق.// انتهى //13:16ت م0071

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