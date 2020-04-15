

نيروبي 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واس

أعلنت اليابان تخصيص مساعدات بمبلغ 7.5 مليون دولار لدعم أنشطة برنامج الغذاء العالمي الخاص بتقديم مساعدات للسكان المتضررين من الجراد الصحراوي في شرق إفريقيا، لافتة إلى أن هذا الدعم المالي سيوزع على كينيا بـ 3.6 مليون دولار والصومال 3.1 مليون دولار وجيبوتي 800 ألف دولار ، بحسب مصادر إعلامية محلية.

وأضافت المصادر، أن هذا التمويل سيساعد على ضمان عمليات توزيع الأغذية وتوفير دعم الغذاء للمناطق المنكوبة، وتعزيز قدرات صغار الفلاحين في الدول الثلاثة المستفيدة على التكيف مع الظروف الراهنة.

وحسب معطيات برنامج الغذاء العالمي، فإن أكثر من 13 مليون شخص في شرق أفريقيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب الصدمات المناخية والصراعات، فضلا عن الأضرار الناجمة عن أسراب الجراد الصحراوي التي تهاجم هذه المنطقة.

// انتهى //

13:05ت م

0068





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليابان تقر مساعدات لدول كينيا والصومال وجيبوتي لمكافحة الجراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.