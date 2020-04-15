محمد بن مسعود - الدمام - جميع الحالات ممرضون يعملون في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظتي الخليل ورام الله. وقالت الوزيرة في الإيجاز الصحفي اليوم، حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم: اثنان من المصابين من مدينة دورا في الخليل، والثالث من بلدة نعلين غرب رام الله، وهم ممرضون يعملون في مستشفى المطلع في القدس المحتلة. وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة فيروس كورونا الجديد 15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 12:45 PM Advertisements جميع الحالات ممرضون يعملون في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة الصحة الفلسطينية: 3 إصابات جديدة بكورونا في الخليل ورام الله الصحة الفلسطينية: 3 إصابات جديدة بكورونا في الخليل ورام الله أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظتي الخليل ورام الله. وقالت الوزيرة في الإيجاز الصحفي اليوم، حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم: اثنان من المصابين من مدينة دورا في الخليل، والثالث من بلدة نعلين غرب رام الله، وهم ممرضون يعملون في مستشفى المطلع في القدس المحتلة. الكلمات المفتاحية ، الصحة الفلسطينية: 3 إصابات جديدة بكورونا في الخليل ورام الله ،

المصدر : الخليج 365

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