السعودية اليوم / الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تؤكد تنفيذ جميع الإجراءات لضمان بيئة صحية متكاملة



مكة المكرمة 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الموصى بها من وزارة الصحة والجهات المختصة, للحد من انتشار فيروس

وشددت الرئاسة على منسوبيها الحرص التام على العمل والأخذ بكافة سبل الوقاية وتطبيق كافة الاحترازات والإجراءات المتبعة والمحددة مسبقًا.

// انتهى //

12:28ت م

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مكة المكرمة 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الموصى بها من وزارة الصحة والجهات المختصة, للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال جلسة مجلس الوزراء بتقييد الجميع بالإجراءات الاحترازية.وشددت الرئاسة على منسوبيها الحرص التام على العمل والأخذ بكافة سبل الوقاية وتطبيق كافة الاحترازات والإجراءات المتبعة والمحددة مسبقًا.// انتهى //12:28ت م0058

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