السعودية اليوم / إغلاق 4 مطاعم بمدينة السيح لعدم التزامها بلائحة التوصيل المنزلي



السيح 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

أغلقت بلدية الخرج أمس، 4 مطاعم في مدينة السيح، بسبب عدم التزامها بلائحة التوصيل المنزلي خلال فترة منع التجول.

ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

// انتهى //

12:28ت م

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السيح 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأغلقت بلدية الخرج أمس، 4 مطاعم في مدينة السيح، بسبب عدم التزامها بلائحة التوصيل المنزلي خلال فترة منع التجول.ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في مختلف المنشآت التجارية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.// انتهى //12:28ت م0057

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