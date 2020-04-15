

طرابلس 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 9 إصابات مؤكدة بفيروس

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 35 إصابة ، وحالة وفاة واحدة لإمرأة تبلغ من العمر 85 عامًا ، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن 9 حالات .

// انتهى //

12:14ت م

0054



طرابلس 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسسجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 9 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 35 إصابة ، وحالة وفاة واحدة لإمرأة تبلغ من العمر 85 عامًا ، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن 9 حالات .// انتهى //12:14ت م0054

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ليبيا تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.