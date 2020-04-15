السعودية اليوم / الدفاع المدني بمحافظة هروب ينفذ حملة "سلامتك بمنزلك غايتنا"



هروب 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة هروب اليوم، فعاليات حملة "سلامتك بمنزلك غايتنا"، وذلك بالأسواق والمحلات التجارية في مختلف أرجاء المحافظة للتعريف بالمخاطر المحيطة بالأسرة أثناء التواجد في المنزل.

وتضمنت الحملة توزيع المنشورات التعريفية التوعوية عن "السلامة المنزلية"، إضافة إلى نشر رسائل تعريفية وتوعوية بأهمية توفير وسائل السلامة بالمنزل والطرق الصحيحة لكيفية التعامل مع الحوادث المنزلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة.

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11:58ت م

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