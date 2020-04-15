السعودية اليوم / الصحة الفلسطينية : تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل ورام الله



رام الله 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واس

أعلنت وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت الكيلة في الإيجاز الصحفي اليوم , حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم ، أن اثنين من المصابين من مدينة دورا في الخليل، والثالث من بلدة نعلين غرب رام الله، وهم ممرضون يعملون في مستشفى المطلع في القدس.

// انتهى //

11:58ت م

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رام الله 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واسأعلنت وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظتي الخليل ورام الله.وأوضحت الكيلة في الإيجاز الصحفي اليوم , حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم ، أن اثنين من المصابين من مدينة دورا في الخليل، والثالث من بلدة نعلين غرب رام الله، وهم ممرضون يعملون في مستشفى المطلع في القدس.// انتهى //11:58ت م0049

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