شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" : تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية في سكن عمالة الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية في مقر سكن العمال العاملين في الحرمين الشريفين.

وأكد على الحرص على سلامة عمالة الحرمين الشريفين, وتوفير كافة سبل الراحة لهم, وكافة احتياجاتهم اليومية, وهم في مكانهم آمنين مطمئنين.

وأوضح أن ذلك واجب ديني علينا جميعًا, وامتثالا لما تقوم به قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- تجاه المواطنين والمقيمين لحفظ النفس وسلامتها.