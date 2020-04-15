شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يوافق على انضمام المملكة إلى اتفاق تصنيف "نيس" الدولي والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الشورى العادية السادسة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، على مشروع مذكرة تعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة والصندوق الاجتماعي في جمهورية قرغيزستان

كما وافق على انضمام المملكة إلى "اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات"

ووافق على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية القيرغيزية في مجال الرياضة

ويناقش المجلس عدداً من التعديلات على مشروع نظام التوثيق والآلية المعدة من وزارة العدل وهيئة الرقابة والتحقيق (سابقا) المعاد للمجلس لدراسته بناء على المادة 17 من نظام مجلس الشورى بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.