، "الصناعات العسكرية" تتيح للشركات الحصول على تصريح التنقل إلكترونياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحفيزاً وتمكيناً للعاملين والمستثمرين في القطاع ضمن جهود مكافحة " كورونا

أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، خدمةً جديدةً تتيح لمنسوبي الشركات المحلية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة من الحصول على التصريح الموحد للتنقل خلال فترة منع التجوال ممّن تتطلب حاجة العمل الفعلية حصولهم عليه لإنهاء إجراءات العمل الضرورية والملحة وضمان استمرارية الكفاءة والفاعلية المطلوبة بما يضمن استمرارية الدعم المطلوب للجهات الدفاعية والأمنية، عبر البوابة الإلكترونية للهيئة www.gami.gov.sa

وأوضحت الهيئة في بيانها الرسمي الخطوات الإلكترونية التي تمكّن الشركات المحلية العاملة في القطاع والمشرفة عليها الهيئة؛ الحصول على تصريح تنقل خلال فترة المنع؛ وذلك بالدخول على منصة التراخيص في موقع الهيئة الإلكتروني واختيار خدمة تصريح تنقل واستكمال البيانات المطلوبة كافة، وستقوم الهيئة بمراجعة الطلبات وإصدار التصريح إلكترونياً وتقديمه إلى وزارة الداخلية لاعتماده بشكل نهائي وفق الإجراءات النظامية والأمنية المتبعة.

وتهدف الهيئة من هذه الخدمة إلى دعم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة؛ لمواكبة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بمختلف قطاعاتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد أعلنت مطلع الشهر عن عدد من التسهيلات للشركات المستثمرة والعاملة في القطاع، التي تهدف إلى مواكبة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتنفيذاً للأمر الملكي الصادر بشأن وضع حوافز ومبادرات تهدف إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والتنموية على القطاع الخاص حيال تداعيات انتشار الفيروس والتدابير المتخذة لمكافحة انتشاره.

وأكّدت الهيئة حرصها على دعم تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة ليسهم في تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية في هذا المجال، ويوطّد أسس أمنها القومي ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي.فيروس كورونا الجديد الهيئة العامة للصناعات العسكرية منع التجول