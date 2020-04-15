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قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب، اليوم الأربعاء، إنه "يجري تفريغ ١٠ بواخر شعير علفي في موانئ المملكة (جدة، الدمام، جازان، ينبع، الجبيل) بحمولة قدرها (٥٨٧) ألف طن.
وأمس أكّدت "الحبوب" تفريغ ٤ بواخر قمح في موانئ المملكة (جدة، الدمام، جازان) بحمولة قدرها (٢٥٧) ألف طن.
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 11:24 AM
المؤسسة: في موانئ المملكة "جدة والدمام وجازان وينبع والجبيل""الحبوب": جارٍ تفريغ ١٠ بواخر شعير علفي بحمولة ٥٨٧ ألف طن
قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب، اليوم الأربعاء، إنه "يجري تفريغ ١٠ بواخر شعير علفي في موانئ المملكة (جدة، الدمام، جازان، ينبع، الجبيل) بحمولة قدرها (٥٨٧) ألف طن.
وأمس أكّدت "الحبوب" تفريغ ٤ بواخر قمح في موانئ المملكة (جدة، الدمام، جازان) بحمولة قدرها (٢٥٧) ألف طن.
، "الحبوب": جارٍ تفريغ ١٠ بواخر شعير علفي بحمولة ٥٨٧ ألف طن ،
المصدر : الخليج 365
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