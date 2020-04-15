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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة نجران، يتضمن أمطاراً رعدية وأتربة مثارة؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً، وتشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وشرورة.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطاراً رعدية نجران
الأمطار تواعد نجران حتى الـ 9 مساءً.. "الأرصاد" تنبّه وتفصّلوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-15
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة نجران، يتضمن أمطاراً رعدية وأتربة مثارة؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً، وتشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وشرورة.
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
11:11 AM
حالة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة نجران، يتضمن أمطاراً رعدية وأتربة مثارة؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً، وتشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وشرورة.
، الأمطار تواعد نجران حتى الـ 9 مساءً.. "الأرصاد" تنبّه وتفصّل ،
المصدر : الخليج 365
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