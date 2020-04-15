، الأمطار تواعد نجران حتى الـ 9 مساءً.. "الأرصاد" تنبّه وتفصّل ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة نجران، يتضمن أمطاراً رعدية وأتربة مثارة؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً، وتشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وشرورة.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطاراً رعدية نجران