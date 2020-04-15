بالفيديو.. آثار السيول بمحافظة شرورة

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): كشف مقطع فيديو الأثار التي خلفتها السيول في محافظة شرورة بنجران والتي ظهرت بالحد الجنوبي للربع الخالي حيث خلفت الأمطار الغزيرة كميات كبيرة من المياه. كشف مقطع فيديو الأثار التي خلفتها السيول في محافظة شرورة بنجران والتي ظهرت بالحد الجنوبي للربع الخالي حيث خلفت الأمطار الغزيرة كميات كبيرة من المياه. وأظهر فيديو بثه طقس عبر حسابه "تويتر" التجمعات المائية الذي تسببت فيها السيول التي تعرضت لها المملكة خلال الساعات الماضية . وعلق الناشر على الفيديو بدعوة رفع البلاء عن بلاد المسلمين، مع دعوات الإستغفار.

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