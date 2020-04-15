شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المرور»‏ يبدأ في تجديد رخص السير إلكترونيًا بدون الفحص الدوري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، في تجديد "رخص السير" إلكترونيًا عبر منصة "أبشر" دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري تجنبًا لغرامة التأخير.

وأوضح " المرور " عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن ذلك نظرًا لإغلاق محطات الفحص تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.