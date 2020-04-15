شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المرور» يبدأ في تجديد رخص السير إلكترونيًا بدون الفحص الدوري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):بدأت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، في تجديد "رخص السير" إلكترونيًا عبر منصة "أبشر" دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري تجنبًا لغرامة التأخير.
وأوضح " المرور " عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن ذلك نظرًا لإغلاق محطات الفحص تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.
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