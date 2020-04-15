شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.."الشهراني" يروى أغرب موقف بالتليفزيون أجبره على ترك الأستوديو أثناء بث نشرة الأخبار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المذيع سفر الشهراني عن موقف غريب تعرض له أجبره على ترك ستوديو الأخبار بالتليفزين وقت إذاعة النشرة .

وقال " الشهراني " في لقاء معه على قناة "روتانا خليجية " أنه كان ينتظر إذاعة نشرة الظهيرة قبل موعدها بـ 5 دقائق ، وطلب منه مدير عام قطاع الأخبار حينها تأجيل النشرة لحين ورود خبر هام .

وقال " الشهراني " بالفعل أخبرت المخرج بتوجيه مدير الأخبار ثم دخلت الأستوديو أقرأ النشرة وفوجئت بالمخرج يطلع على الهواء رغم إخباره بالتأجيل مما اضطره للإنصراف فوراً من الإستوديو حتى لا يتعرض للمساءله القانونية أمام المدير .

الجدير بالذكر أن "الشهراني " من أهم الوجوه الإعلامية المعروفة في المملكة الذي أثرى مكتبة التليفزيون .