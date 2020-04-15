شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع عدد المواطنين العاملين كمندوبي توصيل لـ122% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات، ارتفاع عدد المواطنين العاملين كمندوبي توصيل عبر التطبيقات الإلكترونية بنسبة 122%، بعد تطبيق قرار منع التجول. أعلنت الهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات، ارتفاع عدد المواطنين العاملين كمندوبي توصيل عبر التطبيقات الإلكترونية بنسبة 122%، بعد تطبيق قرار منع التجول. وتابعت الهيئة بأن المستفيدين من خدمات التطبيق ارتفع بنسبة 54%، وعدد الطلبات المنفذة من قبل المواطنين شهدت ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 65%. وأطلقت الهيئة مبادرة "جا دورك" حثت من خلالها المواطنين على التسجيل في تطبيقات التوصيل المعتمدة لديها والتي يبلغ عددها 20 تطبيقاً، وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات المستفيدين خلال فترة منع التجول.

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