حقيقة الإصابة بكورونا والشفاء منه دون علم المصاب

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين أن هناك حالات قد تُصاب بفيروس كورونا دون أن تدري .
وأكد " النمر " أنه قد لا يظهر أعراض مؤكدة للمرض على الشخص ويرحل عنه أيضاً دون أن يدري .
الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن مقاومة المرض تعتمد على مناعة الجسم ، لذا أكد الأطباء على أهمية تناول الخضراوات والفاكهة والفيتامينات مع ممارسة الرياضة والإمتناع عن التدخين .
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