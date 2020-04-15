شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة الإصابة بكورونا والشفاء منه دون علم المصاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين أن هناك حالات قد تُصاب بفيروس كورونا دون أن تدري .

وأكد " النمر " أنه قد لا يظهر أعراض مؤكدة للمرض على الشخص ويرحل عنه أيضاً دون أن يدري .

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن مقاومة المرض تعتمد على مناعة الجسم ، لذا أكد الأطباء على أهمية تناول الخضراوات والفاكهة والفيتامينات مع ممارسة الرياضة والإمتناع عن التدخين .