بالفيديو.. سيل حوطة بني تميم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شهدت منطقة حوطة بني تميم امطار كثيفة وصلت لحد السيول، التى ارتفعت كثافتها بالمنطقة. شهدت منطقة حوطة بني تميم امطار كثيفة وصلت لحد السيول، التى ارتفعت كثافتها بالمنطقة. ونشر احد النشطاء مقطع فيديو عبر" تويتر" لمشاهد السيل وتدفقه عبر الصخور. وطالب الناشط مزيد من الإستغفار حتى تستجلب المطر، معلقا اللهم مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اللهم صيباً نافعاً.

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