شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يوضح مدى تأثر الدعم حال حصول المستفيد على عائد إيجار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء ، على أهمية الإفصاح عن أي دخل إضافي ، وفي حال انطباق شروط الأهلية ومعايير الإستحقاق على المستفيد سيتم صرف الدعم .

وأوضح حساب المواطن أنه يتم الإفصاح عبر اختيار نوع الدخل ثم مصدر الدخل " غير ذلك "،كما يمكن الدخول على الرابط التالي لمعرفة قيمة الإستحقاق :

هنا

جاء ذلك رداً على مستفيد تساءل حول مدى تأثر الدعم حال تأجير شقته لزيادة دخله .