شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يوضح مدى تأثر الدعم حال حصول المستفيد على عائد إيجار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء ، على أهمية الإفصاح عن أي دخل إضافي ، وفي حال انطباق شروط الأهلية ومعايير الإستحقاق على المستفيد سيتم صرف الدعم .
وأوضح حساب المواطن أنه يتم الإفصاح عبر اختيار نوع الدخل ثم مصدر الدخل " غير ذلك "،كما يمكن الدخول على الرابط التالي لمعرفة قيمة الإستحقاق :
جاء ذلك رداً على مستفيد تساءل حول مدى تأثر الدعم حال تأجير شقته لزيادة دخله .
كانت هذه تفاصيل خبر "حساب المواطن" يوضح مدى تأثر الدعم حال حصول المستفيد على عائد إيجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.