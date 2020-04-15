شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «العرفج» يوجه رسالة للمؤذنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه الدكتور احمد العرفج رسالة للمؤذنين بالمساجد في جميع مناطق المملكة . وجه الدكتور احمد العرفج رسالة للمؤذنين بالمساجد في جميع مناطق المملكة . وأكد "العرفج " على قناة "روتانا خليجية " على شكره وتقديره لهم إذ يخرجون من بيوتهم 5 مرات باليوم ليرفعوا الأذان . وقال "العرفج " للمؤذنين ، " أبشروا بالخير أيها المؤذنون " جزاءً لكم على تعريض أنفسكم للخطر 5 مرات بالخروج من بيوتكم من أجل الإعلام بدخول وقت الصلاة . وكان الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد وجه شكره أيضاً للمؤذنين مبشراً إياهم بالخير والمثوبة .

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