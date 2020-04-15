شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بإستمرار الحالة المطرية على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأربعاء استمرار الحالة المطرية الربيعية المتميزة . توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأربعاء استمرار الحالة المطرية الربيعية المتميزة . وقال " المسند " أنها ستؤثر خلال الـ 24 ساعة القادمة على منطقة الشرقية وشرقي منطقة الرياض ومناطق جازان وعسير ونجران . وأضاف أنها ستؤثر على الربع الخالي ودول الخليج العربي ، وقد تؤثر على الجوف ، والحدود الشمالية ، وشرقي القصيم وحائل .

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