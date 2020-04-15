شكرا لمتابعة خبر عن لأنك في بيتك اقرأ تطلق أكبر منصة برامج اسلامية اجتماعية ثقافية بثلاث لغات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسن الزهراني (صدى):

تحت شعار لأنك في بيتك و تشجيعاً للناس على البقاء في بيوتهم أطلقت قنوات اقرأ الفضائية أكبر منصة برامج تلفزيونية اسلامية ، ثقافية ، اجتماعية و وثائقية في العالم بثلاث لغات هي العربية والانجليزية والفرنسية .

وتحتوي المنصة على آلاف البرامج والحلقات والأفلام الوثائقية التي تملكها مكتبة اقرأ طوال 22 عام مضت في الإنتاج الاعلامي الهادف منذ تأسيسها بالإضافة الى بث برامج خاصة بالمنصة وتقديم برامج مباشرة لا تبث على شاشة قناة اقرأ الفضائية على المنصة التي أطلقت عليها أسم ( تابع ) وبشعار تابع ما فاتك وأكثر.

كما تستهدف المنصة مختلف الجمهور في العالم من مختلف الفئات بداية بالناطقين بالعربية والانجليزية والفرنسية على أمل ان تضاف بقية اللغات في المستقبل بحول الله تعالى.

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الجدير بالذكر ان هذه المنصة يستطيع أي مشاهد في أي مكان بالعالم لديه خدمة الانترنت الاستفادة منها بالدخول على الرابط

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