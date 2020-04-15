شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية للملك سعود متكئًا على يد الأمير ماجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

التقطت صورة قبل 52 عامًا، للملك سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن، خلال تواجده في لندن.

وأظهرت الصورة، الملك سعود -رحمه الله- متكئا على يد ابنه الأمير ماجد بن سعود -رحمه الله- عند وصوله إلى فندق " الرويل غاردينز " في لندن.

وتم التقاط الصورة بتاريخ 7-10-1968 م.

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