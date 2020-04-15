شكرا لمتابعة خبر عن محافظ صبيا المكلف يستقبل مدير مستشفى المحافظة «الأحمري» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

استقبل محافظ صبيا المكلف إبراهيم بن مديني عتودي، في مكتبه اليوم , مدير مستشفى المحافظة العام الدكتور علي بن سعيد الأحمري ،الذي صدر مؤخراً قرار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان بتكليفه بإدارة مستشفى صبيا العام.

ورحب محافظ صبيا المكلف بمدير المستشفى الجديد مقدما له التهنئة بهذه الثقة متمنيا له التوفيق في عمله، داعياً إلى مضاعفة الجهود والاستمرار في تطوير الخدمات الصحية المقدَّمة.

من جانبه قدَّم الدكتور علي الأحمري شكره وتقديره لمحافظ صبيا المكلف على ما وجده من حسن استقبال وتوجيهات تصب في الارتقاء بالخدمات الصحية في المحافظة، واعداً بمواصلة مسيرة زملائه الذين سبقوه في إدارة مستشفى صبيا العام .