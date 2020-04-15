بعد اعتمادها رسميًّا.. أبرز 5 مزايا للائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بالموافقة على لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة.

وتضمَّنت اللائحة الجديدة التي تم اعتمادها أمس على 5 فصول شملت تسعًا وعشرين مادة، وعالجت جوانب القصور والخلل في اللائحة السابقة، بما ينسجم مع التغيّرات التي طرأت في منظومة التعليم العالي في العالم.

وتستعرض «عاجل» أبرز 5 مزايا للائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة مقارنة باللائحة القديمة:

1- تنهي معاناة خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين الذين يتم ابتعاثهم في جامعات معترف بها وتتحمَّل الدولة أعباءهم المالية.

2- لن يستغرق إجراء معادلة الشهادة إلكترونيًّا أكثر من سبعة أيام.

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3- تشكيل لجنة معادلة الشهادات الجامعية للنظر في طلبات معادلة الشهادات، وإصدار القرارات المتعلقة بها، ودراسة وتصنيف البرامج التخصصية والمؤسسات التعليمية خارج المملكة.

4- النظر في الطلبات الواردة من الجهات الحكومية وغيرها بإدراج جامعات أو تخصصات جديدة.

5- تشكيل لجنة للتظلمات؛ حيث تمنح الأفراد حق التظلُّم عن طريق الموقع الرسمي للوزارة، خلال ستين يومًا من تاريخ قرار لجنة معادلة الشهادات.

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