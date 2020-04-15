بالفيديو.. طبيبة سعودية متطوعة تروي تجربتها في مواجهة كورونا بالإمارات

روت الطبيبة السعودية نادية الغامدي، تفاصيل عملها كمتطوعة في دولة الإمارات الشقيقة للمشاركة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت «الغامدي» المختصة في مجال الطب البشري خلال مداخلة مع برنامج «الراصد» على قناة «الإخبارية»: إنها تشعر بالفخر والاعتزاز بأن تعمل من أجل حماية وسلامة الناس في بلدها الثاني.

وأشارت إلى أنها بحكم عملها في الإمارات ودافعها الديني والوطني، كان السبب وراء استمرارها في العمل بوزارة الصحة الإماراتية لمواجهة وباء كورونا رغم إمكانية رجوعها إلى المملكة.

وذكرت أنها شاركت في افتتاح مركز فحص كورونا في إمارة عجمان، كمتطوعة بدافع وطني، "وانتمائي لهذا البلد كانتمائي للسعودية، وزي ما يقولون السعودي إماراتي والإماراتي سعودي".

يذكر أن الطبيبة نادية الغامدي كانت قد تخرجت في جامعة الملك خالد ضمن الدفعة الخامسة في عام 2018، والتحقت بالعمل في وزارة الصحة الإماراتية وتعمل في عدد من العيادات الطبية في مجال الرعاية الصحية بإمارة الشارقة.