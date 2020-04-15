روت الطبيبة السعودية نادية الغامدي، تفاصيل عملها كمتطوعة في دولة الإمارات الشقيقة للمشاركة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت «الغامدي» المختصة في مجال الطب البشري خلال مداخلة مع برنامج «الراصد» على قناة «الإخبارية»: إنها تشعر بالفخر والاعتزاز بأن تعمل من أجل حماية وسلامة الناس في بلدها الثاني.
وأشارت إلى أنها بحكم عملها في الإمارات ودافعها الديني والوطني، كان السبب وراء استمرارها في العمل بوزارة الصحة الإماراتية لمواجهة وباء كورونا رغم إمكانية رجوعها إلى المملكة.
وذكرت أنها شاركت في افتتاح مركز فحص كورونا في إمارة عجمان، كمتطوعة بدافع وطني، "وانتمائي لهذا البلد كانتمائي للسعودية، وزي ما يقولون السعودي إماراتي والإماراتي سعودي".
يذكر أن الطبيبة نادية الغامدي كانت قد تخرجت في جامعة الملك خالد ضمن الدفعة الخامسة في عام 2018، والتحقت بالعمل في وزارة الصحة الإماراتية وتعمل في عدد من العيادات الطبية في مجال الرعاية الصحية بإمارة الشارقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. طبيبة سعودية متطوعة تروي تجربتها في مواجهة كورونا بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.