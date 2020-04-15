أخبار السعودية اليوم.. الوزراء يقر تعديلات على نظام المقيمين.. ومسابقة للأمن السيبراني.. وحقيقة تراجع كورونا صيفًا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، والتي نتطرق فيها لما أسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء عبر الشبكة الافتراضية، وتفاصيل تطورات حالات المصابين والمتعافين وفقًا لما كشفت عنه لجنة متابعة مستجدات كورونا، وإلى التفاصيل:

«الوزراء» يقرر تعديل نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي

قرر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه عبر الشبكة الافتراضية، اليوم الثلاثاء، تعديل المواد (الأولى) و(الثالثة عشرة) و( الثالثة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43)، وتاريخ 9/ 7/ 1433هـ، على النحو الوارد في القرار، كما اطّلع المجلس على مستجدات جائحة "كورونا" في المملكة والعالم، وتم التطرّق إلى البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، وما تضمنه من استعراض للآثار المترتبة على أسواق البترول العالمية جرّاء جائحة كورونا، وانعكاسات ذلك على تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.

"الأمن السيبراني" يُطلق مسابقة "تحدي الهوماثون".. والتسجيل يستمر 5 أيام

أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز مسابقة (تحدي الهوماثون) لتعزيز الحلول الابتكارية لمواجهة الظروف الراهنة لجائحة كورونا في 8 مجالات رئيسة، يبدأ التسجيل فيها بدءًا من اليوم حتى نهاية يوم السبت 18 إبريل الجاري. موضحًا أن التحدي، الذي ستجري فعالياته في الفترة ما بين 19 إلى 25 إبريل الجاري سيكون باب التنافس فيه مفتوحًا للمبرمجين من داخل السعودية والدول العربية، وتبلغ مجموع جوائزه (85 ألف دولار) تقسم على أفضل 3 حلول برمجية وتقنية في مجالات (الخدمات الحكومية الرقمية، التقنية المالية، التعليم، الصحة، العمل عن بعد، الخدمات اللوجستية، التجارة، والترفيه).

بصندوق المركبة.. ضبط مندوب توصيل حاول تهريب شخص أثناء «منع التجول»

أعلنت الجهات الأمنية في محافظة البكيرية، عن تمكن قوات الشرطة من القبض على مندوب في أحد تطبيقات التوصيل خلال محاولته تهريب زميله أثناء منع التجول، وتم تحويلهما لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.

وكان مواطن، يعمل في أحد تطبيقات التوصيل، قد حاول إيصال زميله داخل الصندوق الخلفي للمركبة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

لا أغذية محدّدة للوقاية.. نفي علمي لخطورة كورونا الخاصة على الحوامل والأطفال

أوضحت اللجنة الوطنية للتغذية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد دليل علمي على أنَّ النساء الحوامل على خطر أكبر من غيرهن للإصابة بالعدوى، أو أنه حتى إذا أصيبت بهذا الفيروس سيؤدي إلى مشكلات صحية خلال فترة الحمل أو يؤثر على صحة الطفل بعد الولادة، جاء ذلك في بيان للجنة يوثق رأيها وتوصياتها العلمية التغذوية للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

لجنة متابعة مستجدات كورونا تحذر من «خلطات وخرافات» في مواجهة الفيروس

وجه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور «محمد العبدالعالي»، تحذيرًا لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة من اللجوء لاستخدام خلطات غريبة أو الاعتماد على خرافات لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مشيرًا إلى أنه انتشر في الآونة الأخيرة بطرق متعددة أنواع كثيرة من الخلطات وهي غريبة وعجيبة جدًّا وأشبه بخرافات وخزعبلات، لم يُثبت أي منها أنه ذو قيمة أو نافع للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، مجددًا التحذير من الانجراف وراء الشائعات.

مصادر «عاجل»: التعليم تفسخ عقود التشغيل للمقاصف المدرسية هذا العام

اطلعت صحيفة «عاجل» من مصادرها الخاصة، أن وزارة التعليم قامت بفسخ عقود التشغيل للمقاصف المدرسية، وبحسب تعميم للوزارة فإنه تقرر فسخ عقود التشغيل للمقاصف المدرسية مع متعهدي التشغيل والأسر المنتجة المشغلين للمقاصف وإشعارهم بذلك وتوقيع إشعار الفسخ وختمه من قِبَلِ أطراف التعاقد، كما قررت الوزارة إعادة الأجرة المستحقة للمدارس عن الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، والمقدرة بشهر ونصف الشهر إلى متعهدي التشغيل والأسر المنتجة المشغلة، ليصبح إجمالي الفترة المتعاقد عليها منذ بداية العام الدراسي وحتى قرار التعليق، ستة أشهر بدلًا من سبعة أشهر ونصف الشهر.

«عاجل» ترصد ثاني إصابة كورونا في حائل.. وجهود التعامل معها

Advertisements

سجّلت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، لمقيم، وفق إعلان وزارة الصحة الصادر بشأن حالات الإصابة الجديدة، وعلمت «عاجل»، أن المقيم المصاب بالفيروس مصري الجنسية، وكان مخالطًا لعدة أشخاص ووصل المنطقة منذ نحو 10 أيام، قادمًا من المدينة المنورة، بينما تم رصد الحالة بمستشفى خاص في حائل، وأحيل لمستشفى الملك سلمان التخصصي، كما تم عزل 7 أشخاص كانوا برفقته، وتشرف صحة حائل عليهم

بالفيديو.. "العبدالعالي" يرد على تراجع نشاط كورونا في المملكة صيفًا

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد إثباتات علمية، بأن فيروس كورونا ينخفض تأثيره وانتشاره عند دخول فصل الصيف، لافتًا إلى إن هذا الفيروس جديد ولم تمر عليه مواسم طقس حتى يجعلنا نتأكد من ذلك.

بالأرقام.. خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة في 16 منطقة بالمملكة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة والبالغ عددها 435 اليوم الثلاثاء، في مناطق عدة، وتصدرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ 114 حالة كما جاءت باقي المدن مكة 111، الدمام 69، المدينة 50، جدة 46، الهفوف 16، بريدة 10، تبوك 4، فيما سجلت «حائل، الخرج، الباحة، الخبر، صامطة، بيشة، أبها، الطائف» حالة إصابة بكل منهم.

بالفيديو.. متحدث الصحة يعلن المدة المحددة لإنتاج لقاح لفيروس كورونا

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور «محمد العبدالعالي»، أن إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، يستغرق أكثر من عام، مبديًا أمله في تعجيل التوصل إلى لقاح للفيروس، في ظل التسارع العالمي لذلك، مضيفًا أنه انتظارًا لفترة التوصل إلى لقاح، هناك توجه لابتكار أدوية مؤثرة ونافعة وموجهة تستهدف هذا الفيروس، وذلك ضمن طموحات كبيرة، منوهًا لأن المراكز الطبية والبحثية في المملكة، نشطة في هذا المجال.

المرور يحدد غرامة المتأخرين في تجديد رخصة القيادة

كشف المرور السعودي، قيمة غرامة عدم تجديد رخصة السيارة، في وقتها، وبعد انتهاء المهلة المحددة للتجديد، وفقًا للنظام، لافتًا أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ 60 يومًا يفرض عليك غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.

الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: أمطار غزيرة على 10 مناطق

أعربت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها بهطول أمطار رعدية، غدًا الأربعاء، في 10 مناطق بالمملكة، والتي تصحبها رياح سطحية نشطة، مشيرة إلى أن الأمطار الرعدية ستكون متوسطة إلى غزيرة ويصحبها بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدّ من مدي الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة والرياض وأجزاء من مناطق، الجوف، حائل، القصيم، الشرقية والحدود الشمالية.

اقرأ أيضًا :

إحصائية مرض كورونا في السعودية

أخبار السعودية اليوم.. الصحة تقنن إصدار واستخدام تصاريح التجول.. والأرصاد تتوقع أمطارًا على جازان ونجران

أخبار السعودية اليوم.. الصحة تعلن تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشرطة مكة توقف أحد مشاهير السوشيال