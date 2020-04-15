الأرصاد تعلن خريطة «الأمطار الرعدية» على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية، اليوم الأربعاء، في 10 مناطق بالمملكة، تصحبها رياح سطحية نشطة.

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الأمطار الرعدية ستكون متوسطة إلى غزيرة، ويصحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدي الرؤية الأفقية على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، والرياض، وأجزاء من مناطق الجوف، وحائل، والقصيم، والشرقية، والحدود الشمالية.

وذكرت «الأرصاد» أن البحر الأحمر سيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وأن ارتفاع موجه سيبلغ مترًا إلى مترين ونصف المتر، وحالته متوسطة الموج إلى مائجة.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ساعة، ويبلغ ارتفاع الموج مترًا إلى مترين، وحالته متوسطة الموج.