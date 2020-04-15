الصخري: أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة جدًا على الرياض وما حولها

توقّع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، هطول أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة وربما غزيرة جدًا على العاصمة الرياض وما حولها.

وقال الصخري عبر حسابه على موقع «تويتر»: «العاصمة الرياض وما حولها على موعد بمشيئة الله وتقديره مع أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة وربما غزيرة جدًا خلال هذه الليلة؛ ليلة الأربعاء ٢٢ شعبان ١٤٤١ الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٠ وقد تستمر الفرصة قائمة طيلة نهار ومساء الأربعاء إن شاء الله».

وفي وقت سابق، قال الصخري: «أبشروا بالخير بإذن الله.. حالات جوية مطرية مميزة (سيول وبرديات وخيرات) تشمل العديد من مناطق المملكة بمشيئة الله خلال ما تبقى من شهر شعبان١٤٤١ = الثلث الثاني من أبريل٢٠٢٠ وذلك حسب آخر التحديثات، نسأل الله أن يسقي البلاد والعباد وأن يعجل بزوال وباء كورونا؛ آمين يا رب».

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، الجوف، حائل، القصيم، الشرقية، والحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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