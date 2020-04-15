السعودية اليوم / وزارة الحج والعمرة تشرف على مغادرة 163 معتمراً من باكستان و 34 معتمرًا من بنجلاديش



جدة 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

أشرفت وزارة الحج والعمرة على مغادرة (163) معتمرًا من الجنسية الباكستانية و (34) معتمرًا من الجنسية البنغلاديشية صباح اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث غادروا إلى لاهور ودكا، وذلك من خلال لجنة متابعة مغادرة المعتمرين المتواجدين في المملكة برئاسة وزارة الحج والعمرة وعضوية: وزارة الداخلية ممثلة في الجوازات ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني للتأكد من جاهزية القطاعات التشغيلية بالمطار وإنهاء إجراءات السفر وفق المعايير الصحية التي تضمن سلامة الجميع.

وتأتي هذه المرحلة استكمالاً للتواجد الدائم للوزارة مع المعتمرين طيلة فترة بقائهم داخل العزل الطبي لإجراء الفحوصات من قبل وزارة الصحة، حيث أظهرت نتائج الفحص المخبري سلامة جميع المعتمرين من

كما قامت الوزارة بتأمين فنادق في مكة المكرمة وجدة لاستضافة المعتمرين طوال الفترة و تأمين الإعاشة وسائل النقل إلى منفذ المغادرة، والتأكد من تلبية كافة احتياجاتهم لحين مغادرتهم لوطنهم سالمين.

// انتهى //

10:48ت م

0035



جدة 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأشرفت وزارة الحج والعمرة على مغادرة (163) معتمرًا من الجنسية الباكستانية و (34) معتمرًا من الجنسية البنغلاديشية صباح اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث غادروا إلى لاهور ودكا، وذلك من خلال لجنة متابعة مغادرة المعتمرين المتواجدين في المملكة برئاسة وزارة الحج والعمرة وعضوية: وزارة الداخلية ممثلة في الجوازات ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني للتأكد من جاهزية القطاعات التشغيلية بالمطار وإنهاء إجراءات السفر وفق المعايير الصحية التي تضمن سلامة الجميع.وتأتي هذه المرحلة استكمالاً للتواجد الدائم للوزارة مع المعتمرين طيلة فترة بقائهم داخل العزل الطبي لإجراء الفحوصات من قبل وزارة الصحة، حيث أظهرت نتائج الفحص المخبري سلامة جميع المعتمرين من فيروس كورونا المستجد كما قامت الوزارة بتأمين فنادق في مكة المكرمة وجدة لاستضافة المعتمرين طوال الفترة و تأمين الإعاشة وسائل النقل إلى منفذ المغادرة، والتأكد من تلبية كافة احتياجاتهم لحين مغادرتهم لوطنهم سالمين.// انتهى //10:48ت م0035

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة الحج والعمرة تشرف على مغادرة 163 معتمراً من باكستان و 34 معتمرًا من بنجلاديش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.