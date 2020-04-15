السعودية اليوم / "إنشاء المتاجر الإلكترونية" دورة تدريب عن بعد بالجامعة الإسلامية



المدينة المنورة 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

تنظم عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة غداً, دورة تدريبية عن بعد بعنوان "إنشاء المتاجر الإلكترونية"، وذلك عبر البثّ الإلكتروني المباشر.

وتهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام إلى تمكين المتدرب من إنشاء متجره الخاص وإدارته، والتمكّن من العمل في هذا المجال باحترافية عالية.

وتتناول محاور الدورة المتاحة لأفراد المجتمع مجاناً, كيفية إنشاء المتاجر الإلكترونية باحترافية, وإضافة المحتويات وإدارة المنتجات وتصنيفها, وسبل تطويرها, والتعرّف على طرق الشحن والخدمات اللوجستية وإدارتها, وأساليب تقديم العروض والتخفيضات, وإدارة نظام المبيعات بالمتجر.

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10:42ت م

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