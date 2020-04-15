السعودية اليوم / أكثر من 13 ألف طالب وطالبة بظهران الجنوب يواصلون تعليمهم عن بعد



ظهران الجنوب 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

يواصل أكثر من 13 ألف طالب وطالبة في محافظة ظهران الجنوب تعليمهم عن بعد في مختلف المراحل الدراسية للعام الدراسي الجاري 1441هـ عبر منظومة التعليم الإلكتروني التي أطلقتها وزارة التعليم بهدف إكمال الطلاب والطالبات لدراستهم التعليمية عن بعد.

وتشمل المنظومة التعليمية الإلكترونية كل من بوابة المستقبل، ومنظومة التعليم الموحد، وبوابة عين التعليمية التي تبث الدروس التعلمية بشكل يومي لمختلف المراحل الدراسية عبر 20 قناة تلفزيونية، إضافة إلى بث القناة على موقع اليوتيوب، وهو الأمر الذي يتيح للطلبة متابعة دروسهم بكل يسر وسهولة.

وبين مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب سعيد هباش أبو حديد، نجاح تطبيق البدائل والخيارات التعلمية الإلكترونية التي تعزز منظومة التعليم عن بعد، مشيراً إلى أن المنظومة التعليمية تحتوي على مقررات دراسية إلكترونية ومواد إثرائية وكتب تفاعلية وأنشطة متنوعة تخدم المنهج الدراسي، منوهاً أن المبادرات التعليمية تعزز من الاستراتيجيات التربوية وتدعم فرص التعلم الذاتي عبر إيجاد بيئة تعليمية تفاعلية محورها الأساس هما الطالب والطالبة.

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10:41ت م

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