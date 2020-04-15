السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران



نجران 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة نجران، يتضمن أمطار رعدية وأتربة مثارة، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً، وتشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وشرورة.

// انتهى //

10:31ت م

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