السعودية اليوم / تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان



مسقط 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان ،اليوم ، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس

وأكدت الوزارة أن حالة واحدة جديدة قد تماثلت للشفاء ليصبح العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء مائة وإحدى وثلاثين (131) حالة.

// انتهى //

09:44ت م

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مسقط 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان ،اليوم ، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد ١٩) ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (910) وأربع وفيات.وأكدت الوزارة أن حالة واحدة جديدة قد تماثلت للشفاء ليصبح العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء مائة وإحدى وثلاثين (131) حالة.// انتهى //09:44ت م0017

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