السعودية اليوم / 4 أوراق عمل في افتتاح ملتقى طيبة للتوحد



المدينة المنورة 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

عقدت أمس، جلسات "ملتقى طيبة للتوحّد" عن طريق البث الإلكتروني المباشر، وتتواصل لمدة يومين، بمشاركة أطباء وأكاديميون من عدة جهات تعليمية وصحية.

واستهل الملتقى الذي تنظمه الجمعية

واختتم الملتقى يومه الأول بورقة عمل قدمها الدكتور عبدالله العتيبي، تناولت طرق التواصل الوظيفي لخفض المشاكل السلوكية لدى ذوي اضطراب طيف التوحّد.

يذكر أن الملتقى الذي يختتم أعماله مساء اليوم, يقام بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحّد تحت شعار "الوصول إلى مرحلة الرشد".

// انتهى //

09:41ت م

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المدينة المنورة 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسعقدت أمس، جلسات "ملتقى طيبة للتوحّد" عن طريق البث الإلكتروني المباشر، وتتواصل لمدة يومين، بمشاركة أطباء وأكاديميون من عدة جهات تعليمية وصحية.واستهل الملتقى الذي تنظمه الجمعية السعودية للتربية الخاصة ومركز طيبة للتوحد، أعماله بورقة عمل للدكتور مشعل الرفاعي تطرق فيها إلى مهارات الحياة اليومية للوصول إلى مرحلة الرشد للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحّد, فيما قدّم الدكتور ابراهيم العثمان ورقة عمل حول انتقال ذوي اضطراب طيف التوحّد إلى مرحلة الرشد, واستعرض الدكتور أحمد عيد في مشاركته أحدث سبل علاج المشاكل السلوكية لهذه الفئة من أبناء المجتمع.واختتم الملتقى يومه الأول بورقة عمل قدمها الدكتور عبدالله العتيبي، تناولت طرق التواصل الوظيفي لخفض المشاكل السلوكية لدى ذوي اضطراب طيف التوحّد.يذكر أن الملتقى الذي يختتم أعماله مساء اليوم, يقام بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحّد تحت شعار "الوصول إلى مرحلة الرشد".// انتهى //09:41ت م0015

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.