السعودية اليوم/ جامعة حفر الباطن تُطلق مبادرة "صحتك تهمنا وتدريبك مهمتنا"



حفر الباطن 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واس

أطلقت جامعة حفر الباطن ممثلة بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات، مبادرة "صحتك تهمنا وتدريبك مهمتنا"، وهي عبارة عن برنامج رياضي ونظام غذائي صحي لدعم أفراد المجتمع، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للجامعة ودورها في مواجهة الأزمات، خصوصاً خلال فترة البقاء في المنزل وما يترتب عليها من ضعف في ممارسة النشاط البدني وما يتبعه من ضرر صحي ونفسي.

وتهدف هذه المبادرة إلى أهمية مزاولة النشاط البدني المعتدل بانتظام ليعود بفوائد جمة على الصحة ولجميع الأعمار، وممارسة

// انتهى //

09:39ت م

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حفر الباطن 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واسأطلقت جامعة حفر الباطن ممثلة بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات، مبادرة "صحتك تهمنا وتدريبك مهمتنا"، وهي عبارة عن برنامج رياضي ونظام غذائي صحي لدعم أفراد المجتمع، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للجامعة ودورها في مواجهة الأزمات، خصوصاً خلال فترة البقاء في المنزل وما يترتب عليها من ضعف في ممارسة النشاط البدني وما يتبعه من ضرر صحي ونفسي.وتهدف هذه المبادرة إلى أهمية مزاولة النشاط البدني المعتدل بانتظام ليعود بفوائد جمة على الصحة ولجميع الأعمار، وممارسة الرياضة المنزلية وفق أسلوب علمي ينعكس إيجاباً على الصحة النفسية وجهاز المناعة في مقاومة الأمراض والفيروسات، وتحفيز أفراد المجتمع لممارسة المزيد من النشاط على مدار اليوم بطرق بسيطة يُمكن متابعتها مع المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس، عبر تويتر الجامعة والقنوات الافتراضية التي تُقدم رسائل توعوية ومحاضرات تثقيفية واستشارات تخصصيه وفيديوهات تطبيقية للتدريبات المناسبة، وتحفيز ومتابعة المشاركين من خلال الوسم التفاعلي واستعراض إنجازاتهم والرد على استفساراتهم.// انتهى //09:39ت م0014

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