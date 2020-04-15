السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 11439 حالة في الهند



نيودلهي 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

أعلنت السلطات الهندية اليوم ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان إنها سجلت 38 حالة وفاة و1076 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات ال24 الماضية.

وقررت السلطات الهندية أمس تمديد الإغلاق الكامل لبلاده حتى الثالث من مايو المقبل ضمن إجراءات التصدي للفيروس المستجد.

// انتهى //

09:21ت م

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نيودلهي 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأعلنت السلطات الهندية اليوم ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 377 شخصًا والإصابات إلى 11439.وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان إنها سجلت 38 حالة وفاة و1076 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات ال24 الماضية.وقررت السلطات الهندية أمس تمديد الإغلاق الكامل لبلاده حتى الثالث من مايو المقبل ضمن إجراءات التصدي للفيروس المستجد.// انتهى //09:21ت م0012

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