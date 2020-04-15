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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وبدر، وينبع، وخيبر، والعيص، ووادي الفرع).
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-15
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وبدر، وينبع، وخيبر، والعيص، ووادي الفرع).
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
09:33 AM
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الـ4 مساءً
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وبدر، وينبع، وخيبر، والعيص، ووادي الفرع).
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.
، الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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