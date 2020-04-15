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أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأربعاء، شفاء 30 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 206 حالات.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية، قال باسل الصباح، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.الكويت فيروس كورونا الجديد
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 09:47 AM
عدد الحالات المتعافية وصل إلى 206 حالاتالكويت تعلن شفاء 30 حالة جديدة من كورونا
أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأربعاء، شفاء 30 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 206 حالات.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية، قال باسل الصباح، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
، الكويت تعلن شفاء 30 حالة جديدة من كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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