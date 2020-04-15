، بعد عقوبة ترامب.. ما هي خسائر منظمة الصحة العالمية؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - تأثير فوري ونقص بالإمكانيات.. وإعادة التوجيه المخرج

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق مساهمة بلاده المالية في ميزانية منظمة الصحة العالمية، بعد أيام من كيل الاتهامات تلو الأخرى إلى الهيئة الدولية التي تكافح مع آخرين فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب، الثلاثاء، إنه أمر إدارته بتجميد التمويل الأمريكي للصحة العالمية؛ متهمًا إياها بارتكاب أخطاء تسببت في وفاة الآلاف، وندد بالمنظمة التي قدّمت معلومات خاطئة حصلت عليها من الصين، التي ظهر الفيروس على أراضيها لأول مرة أواخر 2019.

لكن كيف سينعكس قرار ترامب على المنظمة الدولية؟

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمريكي كبير قوله: إن تعليق المساهمة الأمريكية في ميزانية منظمة الصحة العالمية سيدخل حيز التنفيذ فورًا؛ مما يعني أن التأثير سيكون سريعًا على أنشطة المنظمة.

وبحسب "سبوتنيك عربي" تدفع واشنطن نحو 20% من إجمالي ميزانية الصحة العالمية بحسب بيانات الأخيرة؛ مما يعني أنها المانح الأكبر لها، وغيابها يعني أن المنظمة ستواجه نقصًا كبيرًا في التمويل.

وكانت الولايات المتحدة قد قدّمت مبلغ 453 مليون دولار للمنظمة خلال السنة المالية 2019، وهو 10 أضعاف ما قدمته الصين.

وأشار المسؤول إلى أن إدارة ترامب ستناقش توجيه الأموال التي كانت ستذهب إلى المنظمة الصحة العالمية.

وتتلقى المنظمة الدولية أموالًا من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الصحة ووكالات أخرى، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، واستخدمت هذه الأموال الأمريكية للمساعدة في مكافحة شلل الأطفال في إفريقيا، ودعم خدمات صحية وغذائية أخرى.

وفي عام 2020، ستكون الحصة الأمريكية أقل بقليل من 116 مليون دولار؛ بحسب "وول ستريت جورنال"؛ وذلك بعد أن اقترحت إدارة ترامب في فبراير الماضي خفضًا للمساهمة الأمريكية في تمويل المنظمة الدولية.

وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية؛ فإن الميزانية المتوقعة للعام المالي 2020- 2021 هو 4.8 مليار دولار.

وتعتمد منظمة الصحة العالمية على مساهمة طوعية تتقدم بها الدول، فوق المساهمات المقدرة؛ فعلى سبيل المثال قدمت واشنطن في 2017 مساهمة طوعية قدرها 400 مليون دولار، بحسب تحليل مؤسسة "كايزر فاميلي".

وفي ظل قرار ترامب الحالي؛ لا يُتوقع أن تكون هناك ميزانية أمريكية طوعية صوب المؤسسة؛ مما قد يعطل بعض البرامج في ظل أزمة وباء كورونا.

وأبدى الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي اعتراضهم على قرار ترامب؛ إذ قالوا إنه لا يمكنه قطع تمويل المنظمة العالمية بمفرده.

لكن مسؤولين في مكتب الميزانية بالبيت الأبيض قالوا إن لدى ترامب خيارات أخرى؛ مثل مطالبة الوكالة الأمريكية المعنية بإعادة توجيه الأموال إلى أغراض صحية بعينها.فيروس كورونا الجديد دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية